Amberg Videokamera zeichnet Diebe auf – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 7. Januar, gegen 19.30 Uhr, betraten zwei bisher unbekannte Personen das Grundstück eines Wohnanwesens in der Bäumlstraße in Amberg und entwendeten von dort mehrere Dekorationsgegenstände, wie Lampen, Windlichter und Figuren im Wert von circa 150 Euro.