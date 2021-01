Unfall in Schwandorf Buswartehäuschen angefahren – 3.500 Euro Schaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 46-jähriger Schwandorfer fuhr am Freitagvormittag, 8. Januar, beim Rangieren mit seinem Lkw gegen ein Buswartehäuschen in der Dachelhofer Straße in Schwandorf.