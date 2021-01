Zeugen gesucht Unbekannte klauen Rentnerin ihre Geldbörse

Mit ein Ablenkungsmanöver entwendeten Unbekannte in Hof einer Rentnerin am Donnerstagmittag, 7. Januar, ihre Geldbörse aus der Handtasche. Die Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise.

Hof. Gegen 12.45 Uhr kauft die 86-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Leopoldstraße ein. Dabei sprach sie ein Mann in schlechtem Deutsch an und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen entnahm dessen Begleiter unbemerkt den Geldbeutel der Seniorin aus deren Handtasche. Danach entfernten sich die beiden unbekannten Männer.

In der Börse befand sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Eine Personenbeschreibung war der Frau nicht möglich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/ 7040 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.