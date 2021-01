Sachbeschädigung Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei jugendlichen Randalierer in Teublitz

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Zwei bislang unbekannte Jugendliche versuchten am frühen Mittwochmorgen, 6. Januar 2021, in die Seniorenresidenz „Phoenix“ in Teublitz einzudringen.