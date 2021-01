Schlägerei 32-Jähriger sorgt für Stress in einer Schwandorfer Asylbewerberunterkunft

Foto: Polizei Bayern

Am Dienstagnachmittag, 5. Januar 2020, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Schwandorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit vier Beteiligten.