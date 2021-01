Vorfall in Hof Freilaufende Hütehunde töten Dackel – Polizei und Stadt setzen auf konsequentes Vorgehen gegen Halter

Foto: Ursula Hildebrand

Ein Vorfall, bei dem am Neujahrstag ein Dackel durch zwei freilaufende Hütehunde am Untreusee getötet und ein zweiter verletzt worden war, sorgte für rege Diskussionen. Nachdem inzwischen ein Auflagenbescheid an den Hundehalter ergangen ist, informieren Polizeiinspektion Hof und Stadt Hof über die getroffenen Maßnahmen.