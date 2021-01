Amberg Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung – Feuerwehr rückt mit Drehleiter aus

Foto: FedericoC/123rf.com

Ein Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung sorgte am späten Montagabend, 4. Januar, in der Ludwig-Richter-Straße in Amberg für Aufregung. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter aus und gab vor Ort schnell Entwarnung.