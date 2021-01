Diebstahl mit Waffen Jugendlicher klaut zwei Flaschen Schnaps und hat Messer dabei

Am frühen Montagabend, 4. Januar, entwendete ein 16-jähriger Münchberger in einem Verbrauchermarkt in der Theodor-Heuss-Straße in Münchberg zwei Flaschen Jack Daniels.