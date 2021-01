5.000 Euro Schaden Mit Sommerreifen in die Mittelschutzplanke geschleudert

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Sonntag, 3. Januar 2021, um 08.15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A93 bei Regnitzlosau zwischen den Anschlussstellen Rehau/Nord und Hof/Süd ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger kroatischer Staatsangehöriger war mit seinem Opel Vivaro auf der A93 in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach Rehau geriet der Van außer Kontrolle und schleuderte in die Mittelschutzplanke.