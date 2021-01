Nicht mehr ansprechbar Medizinischer Notfall am Autobahnparkplatz

Zu einem medizinischen Notfall auf der Autobahn A93 bei Marktredwitz wurde am Montag, 4. Januar, in den frühen Morgenstunden die Hofer Verkehrspolizei gerufen.

Marktredwitz. Kurz vor 3.30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle ein Notruf eines Lkw-Fahrers, der mit seinem Sattelzug am Parkplatz Peuntbach, kurz nach Marktredwitz in Fahrtrichtung Norden stand. Der Kraftfahrer klagte über starke Kopfschmerzen.

Als die Rettungskräfte kurze Zeit später am Parkplatz eintrafen, war der 55-Jährige schon nicht mehr ansprechbar und wurde sofort in das Klinikum nach Marktredwitz eingeliefert. Für die Verkehrspolizei blieben lediglich die Aufgaben, die Angehörigen und die Firma des Erkrankten zu verständigen und den Fahrzeugschlüssel vorübergehend in Verwahrung zu nehmen.