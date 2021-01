Anzeige erstattet 20-Jährige versteckt Marihuana in einem Wollknäuel

Am Sonntag, 3. Januar 2021, um 12.45 Uhr, stoppten Schleierfahnder der Hofer Grenzpolizeigruppe einen roten Mitsubishi mit Berliner Kennzeichen auf der Autobahn A72 bei Feilitzsch an der Anschlussstelle Töpen. Mit dem Pkw war eine dreiköpfige Familie aus Berlin auf dem Rückweg in die Heimat. Die 20-jährige Tochter hatte im Hosenbund eine kleine Menge Marihuana in einem Wollknäuel versteckt.