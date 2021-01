Verfahren eingeleitet Mit über zwei Promille auf dem E-Bike unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 3. Januar, gegen 17 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Schwandorf in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf einen 43-jährigen Schwandorfer, der auf einem E-Bike unterwegs war.