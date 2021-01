Bei Wernberg-Köblitz Crash auf der A93 – drei beteiligte Fahrzeuge, 77-Jähriger leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 1. Januar 2021, um 17.01 Uhr, kam es auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung München direkt auf Höhe der Anschlussstelle Wernberg-Köblitz zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und eine Person leicht verletzt wurde.