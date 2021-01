Vandalismus Straßenpfosten herausgerissen, Ortstafel verbogen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 31. Dezember 2020, 14 Uhr, bis Freitag, 1. Januar 2021, 12.45 Uhr, wurde am Ortsausgang Stulln in Richtung Grafenricht ein Straßenpfosten herausgerissen und in ein Grundstück einer dortigen Firma geschmissen.