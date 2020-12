Ermittlungen in Weiden Unbekannte schlagen 38-Jährigem ins Gesicht

Ein 38-Jähriger war am Dienstag, 29. Dezember, gegen 19.25 Uhr, zusammen mit seiner 33-jährigen Begleiterin in der Ermersrichter Straße in Weiden unterwegs. Als sie in die Straße Am Alten Dorf einbogen, kamen ihnen zwei Personen entgegen. Einer der beiden schubste den 38-Jährigen.