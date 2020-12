Kontrolle in Schwandorf Vier Personen aus mehreren Haushalten, Ruhestörung, Marihuana

In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwandorf in eine Dachgeschosswohnung in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen.