Im Kreisel Schülerin (12) bei Unfall in Burglengenfeld leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Burglengenfeld den Kreisverkehr in der Lindenstraße. Als der den Kreisverkehr in Richtung Maxhütter Straße verließ, übersah er eine zwölfjährige Schülerin aus Burglengenfeld, die die Lindenstraße an dem kurz nach dem Kreisverkehr befindlichen Zebrastreifen überqueren wollte.