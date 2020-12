Auf der A3 bei Nabburg Durch Fahrstreifenwechsel Unfall gebaut und abgehauen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 26. Dezember, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus dem westlichen Landkreis Regensburg mit ihrem Pkw die A93 in Fahrtrichtung Holledau. Circa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Nabburg fuhr sie auf der linken Fahrspur und wollte einen Pkw überholen. In diesem Moment wechselte dieser jedoch von der rechten auf die linke Fahrspur.