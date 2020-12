Trio angezeigt Parfum und Unterwäsche geklaut

Am Dienstagmittag, 23. Dezember, gegen 12.15 Uhr, betraten zwei Männer und eine Frau zusammen einen Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße in Hof. In dem Einkaufsmarkt trennten sie sich zunächst. Einer der drei, ein 48-jähriger Mann aus Hof, konnte dann vom Ladendetektiven beobachtet werden, wie er Tabak-Vorratspackungen und diverse Unterwäsche in seinem Rucksack verstaute.