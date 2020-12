In Schwandorf Spurwechsel führt zu Unfall – Verursacher macht sich aus dem Staub

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 21-Jähriger aus Wackersdorf befuhr am Dienstagnachmittag, 22. Dezember, mit seinem 3er BMW die Wackersdorfer Straße in Schwandorf stadtauswärts. Nach der Kreuzung zum Industriegebiet „Am Brunnfeld“ fuhr neben ihm ein Opel Frontera in die Wackersdorfer Straße ein.