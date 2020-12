An Landrat übergeben Kalender zeigt Motive aus dem Wasserwacht-Jahr im Landkreis Schwandorf

Eine echte Eigenproduktion hat Wolfgang Dantl als Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht Schwandorf an den Vorsitzenden und den Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Schwandorf Landrat Thomas Ebeling und Otto-Josef Langenhan überreicht.

Landkreis Schwandorf. Aus dem Wettbewerb zum Bild des Jahres 2020 hat die zehnköpfige Jury auch einen Kalender für 2021 mit verschiedenen Motiven aus dem Wasserwacht-Jahr erstellt, der inzwischen in einer Auflage von 1.000 Stück gedruckt vorliegt. Mit der Übergabe auf dem Hof des Kreisverbandes an den Landrat und den Geschäftsführer verband Dantl die Hoffnung, „dass wir bei allen mit uns zusammenarbeitenden Stellen in den verschiedenen Behörden und Ämtern immer positiv im Blickfeld sind“.

Landrat Thomas Ebeling lobte die Aktion der Wasserwachtler und freute sich für seine Mitarbeiter im Landratsamt. „Da gibt es gleich mehrere Abteilungen, wo der Wasserwacht Kalender ab Januar perfekt ins Büro passt.“ Kreisgeschäftsführer Langenhan freute sich besonders über die Kreativität der beteiligten Fotografen: „Da sind richtige Kunstwerke dabei!“ Neben den drei Bildern des Jahres sind im Kalender Bilder von Übungen, Tauchern oder Bootseinsätzen zu sehen. Wasserwacht-Vorsitzender Dantl erläuterte auch kurz die Bewertungsmaßstäbe der Jury: „Alle Bilder haben einen klaren Bezug zur Wasserwacht und zeigen trotz der geleisteten professionellen Arbeit auch immer den Spaß am und im Wasser.“ Eine Neuauflage ist für 2022 ist bereits in Planung. Unter der Mail-Adresse wolfgang.dantl@wasserwacht.bayern können Restexemplare des Kalenders 2021 bestellt werden, solange der Vorrat reicht.