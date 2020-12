Einsatz am Montag Die Schwandorfer Polizei musste sich um einen renitenten Ladendieb kümmern

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Ein 32-jähriger, polizeibekannter Schwandorfer entwendete am Montagabend, 21. Dezember, aus einem Verbrauchermarkt in der Straße „Am Brunnfeld“ in Schwandorf mehrere Gegenstände im Gesamtwert von circa 130 Euro.