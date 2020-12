Das hat Konsequenzen 23-Jähriger marschiert mitten in der Nacht an der Polizeistreife vorbei und wird aggressiv

Foto: Polizei Bayern

Nachdem uniformierte Beamte der Polizei Marktredwitz, am Montag, 21. Dezember, gegen 23.30 Uhr, die Kontrolle eines Pkws in der Löhestraße bereits abgeschlossen hatten, lief ein 23 Jahre junger Mann provozierend an ihnen vorüber. Einen triftigen Grund für das Verlassen seiner Wohnung nach 21 Uhr konnte der Mann nicht nennen.