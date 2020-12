Unfall am Montag 20-Jährige gerät bei Winklarn ins Schleudern und landet in der Leitplanke

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine 20-jährige Frau aus Treffelstein fuhr am Montag, 21. Dezember, mit ihrem VW die Staatsstraße 2160 von Haag in Richtung Winklarn. Auf Höhe der Weiher kurz vor Winklarn kam die Fahrerin gegen 10.35 Uhr, aus bislang nicht bekannter Ursache ins Schleudern, geriet auf die linke Fahrbahn und beschädigte dort die Leitplanke. Von da prallte sie zurück und blieb an der rechten Leitplanke stehen.