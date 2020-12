60.000 Euro Schaden 29-Jähriger macht sich nackig und schlägt mit einem Ast auf Autos ein

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 18. Dezember, gegen 7.15 Uhr, war in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf ein 29-jähriger Slowake unterwegs. Laut einer 41-jährigen Schwandorferin zog dieser eine Jogginghose herunter und manipulierte mit seinen Händen an seinem Glied, während er Blickkontakt zu der Dame suchte.