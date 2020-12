Burglengenfeld Geschäftsmann verliert höheren Bargeldbetrag und hofft jetzt auf ehrlichen Finder

Foto: 123rf.com

Ein Geschäftsmann aus Burglengenfeld zeigte am Donnerstag, 17. Dezember, an, dass er am frühen Nachmittag aus Unachtsamkeit eine graue Banktasche mit einem höheren Bargeldbetrag verloren hat. Der Verlust ereignete sich auf der Fahrt von Burglengenfeld nach Teublitz.