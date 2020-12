Amberg Verstöße gegen die Ausgangssperre, Maskenpflicht und Alkoholverbot

Foto: 123rf.com

Nachdem die Ausgangssperre gemäß der in Kraft getretenen Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auch in der Stadt Amberg gilt, mussten am Mittwochabend, 16. Dezember, mehrere Personen beanstandet werden, die sich nach 21 Uhr noch im öffentlichen Raum aufgehalten hatten.