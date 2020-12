In der Metzgerei Kunde spuckt Kontrahenten ins Gesicht und schlägt zu

Foto: 123rf.com

Eine unschöne Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwochnachmittag, 16. Dezember, in einer Metzgerei in Amberg. Ein circa 30-jähriger Kunde wollte sich nicht hinten anstellen und drängelte sich vor. Als ihn ein 48-Jähriger daraufhin ansprach, kam es zu einem Wortgefecht zwischen beiden.