Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Schachtabdeckung für Trinkwasserhauptleitung und flüchtet

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Freitag, 11. Dezember, 10 Uhr, bis Mittwoch, 16. Dezember, 8.55 Uhr, wurde eine Schachtabdeckung für eine Trinkwasserhauptleitung in der Straße Am Kalvarienberg in Pfreimd beschädigt.