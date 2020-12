Tierischer Einsatz Feuerwehr muss 25 Kühe einfangen

Weil 25 Kühe im Ortsteil Steiningloh aus ungeklärter Ursache ausgerissen waren, verständigte ein Landwirt die Integrierte Leitstelle in Amberg.

Hirschau. Die örtliche Feuerwehr und die Polizei wurden alarmiert und rückten aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren sehr schnell vor Ort und trieben die Tiere in nur 20 Minuten wieder in den Stall zurück. Der Ausflug der Herde blieb folgenlos und die Tiere sind unversehrt und vor allem vollzählig wieder in den Stall zurückgekehrt.