Heli im Einsatz Fehlalarm beim Juwelier löst Großeinsatz in Amberg aus

Foto: Polizei Bayern

Für Aufregung im Amberger Stadtgebiet sorgte am Mittwochmorgen, 16. Dezember, ein Einbruchsalarm in einem am Marktplatz ansässigen Juweliergeschäft.