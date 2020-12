Anzeige erstattet Senior fährt ohne Führerschein durch Burglengenfeld

Foto: Ursula Hildebrand

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten der Polizeiinspektion Burglengenfeld am Dienstagnachmittag, 15. Dezember, in Burglengenfeld einen 91-jährigen Pkw-Fahrer an.