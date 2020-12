Kontrolle in Wunsiedel Betrunkener 31-jähriger will auf angeblich gefundenem Fahrrad davon fahren

Foto: 123rf.com

Am Montag, 14. Dezember, um 20 Uhr, trafen Beamte der Polizeiinspektion Wunsiedel auf einen 31-jährigen Mann, der sich beim Fahrradständer in der Nähe eines Verbrauchermarktes in der Hofer Straße aufhielt.