Anzeige erstattet 15-Jähriger hat Crusher und Drogen in der Brotzeitbox

Am Montag, 14. Dezember, um 14.12 Uhr, wurde im Zuge einer Personenkontrolle ein 15-jähriger Schüler in der Hans-Sachs-Straße in Bruck in der Oberpfalz einer Prüfung unterzogen.