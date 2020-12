Hinweise erbeten Zwei Einbrüche in Schmidgaden in einer Nacht

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 12. auf 13. Dezember, wurde in Trisching Schmidgaden ein Container der Paintballanlage am Sportplatz aufgebrochen.

Schmidgaden. Es wurden mehrere Gerätschaften und Gegenstände entwendet, deren Wert noch ermittelt werden muss. Hinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen erbittet die Polizei Nabburg.

In der gleichen Nacht wurde in der Nähe noch ein Vereinsheim angegangen, bei dem die Täter zunächst vergeblich versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Schließlich gelangten sie mit massiver Gewalt über eine weitere Zugangstür in den Keller des Sportheimes, wo sie nach ersten Erkenntnissen lediglich Getränke erbeuten konnten.