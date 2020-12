Burglengenfeld Unbekannter Täter öffnet Garage und entwendet Dokumente aus einem unversperrten Pkw

Ein bislang unbekannter Täter öffnete in der Zeit von Samstag, 12. Dezember, 21 Uhr, bis Sonntag, 13. Dezember, 9.30 Uhr, das Garagentor eines Anwesens in der Ernst-Reuter-Straße in Burglengenfeld und entwendete aus dem darin stehenden Pkw eine Dokumentenmappe.