Bei Wackersdorf Die Polizei sucht Zeugen für Geisterfahrt auf der A93

Foto: Elmar Gubisch/123rf.com

Am Sonntag, 13. Dezember, gegen 15.59 Uhr, wurde von einem Zeugen beobachtet, wie ein unbekannter Kleinwagenfahrer an der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte der A93 verkehrt auf die Autobahn in Fahrtrichtung Süden aufgefahren ist.