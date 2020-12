Hinweise erbeten Etikettenschwindel fliegt auf – Kassiererin holt Marktleiter

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 19.15 Uhr, wollte ein bisher unbekannter männlicher Täter in einem Baumarkt in der Leimbergerstraße in Weiden in der Oberpfalz durch besondere Findigkeit glänzen, indem er ein niedrigpreisigeres Etikett an eine hochwertige Angeltasche klebte. So sollte der eigentliche Preis von knapp 43 Euro durch einen Preis von knapp 9 Euro ersetzt werden.