Hinweise erbeten Vier Diebe in Hofer Tankstelle

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Vier Unbekannte fielen am Donnerstag, 10. Dezember, in eine Tankstelle in der Kulmbacher Straße in Hof ein. Durch geschicktes Zusammenarbeiten lenkten sie die Angestellte ab und entwendeten Getränke.