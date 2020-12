Niemand verletzt 30-Jährige fährt mit Pkw gegen defekten Traktor

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Glimpflich endete am Mittwochabend, 9. Dezember, ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2123 zwischen Schönbrunn und Hirschau. Eine 30-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in einer Kurve aus ungeklärter Ursache geradeaus in einen Feldweg, wo ein defekter Traktor stand.