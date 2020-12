Weiterfahrt unterbunden Katastrophale Ladungssicherung – Lkw-Fahrer muss Ladung an Ort und Stelle abladen

Foto: PI Marktredwitz

Bei einer Streifenfahrt am Montagmittag, 7. Dezember, in der Bayreuther Straße/Kirchstraße in Marktredwitz stach den eingesetzten Beamten der Polizei Marktredwitz ein weißer Lkw der Marke MAN ins Auge. Bei ihm war die Ladung auffällig schlecht gesichert.