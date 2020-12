Anzeige erstattet Grenzpolizisten stellen verbotenes Springmesser sicher

Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb stellten am Montag, 7. Dezember, bei einer Kontrolle ein verbotenes Springmesser sicher.

Thiersheim. Am Montagabend kontrollierten die Fahnder einen Pkw mit ungarischer Zulassung am Autohof in Thiersheim. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten ein verbotenes Springmesser und stellten dieses sicher. Der 23-jährige Fahrer wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.