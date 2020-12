50.000 Euro Schaden Gebäude in Weiden brennt – drei Personen erleiden Rauchgasvergiftungen

Dieser Brand verursachte ordentlich Sachschaden. Aber auch drei Personen wurden verletzt. Am Sonntag, 6. Dezember, kurz nach 6 Uhr, ging die Mitteilung ein, dass ein frei stehendes Gebäude in der Keplerstraße in Weiden brennen würde.