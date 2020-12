Unfall bei Rieden Vorfahrt missachtet – vier Verletzte, 45.000 Euro Schaden

An Kreuzung Taubenbacher Straße/Ortsverbindungsstraße Rieden-Kreuth ereignete sich am Sonntagmittag, 6. Dezember, ein Verkehrsunfall, der vier verletzten Personen und einem Sachschaden von circa 45.000 Euro zur Folge hatte.

Rieden. Der 57-jährige Unfallverursacher und dessen Beifahrerin befuhren die Taubenbacher Straße. An der Kreuzung übersah er ein bevorrechtigtes Fahrzeug, das ebenfalls mit einer Frau und einem Mann besetzt nach Rieden fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur folgenschweren Kollision, bei der beide Fahrzeuge total beschädigt in den Straßengraben geschleudert wurden. Die mittelschwer verletzten Personen im Alter zwischen 50 und 57 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.