Mehrere Anzeigen Viele Gesetzesverstöße – Grenzpolizei Waldsassen hat alle Hände voll zu tun

Am Wochenende, 5. und 6. Dezember, hatte die Grenzpolizeigruppe Waldsassen wieder alle Hände voll zu tun. Neben Verstößen nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz wurden auch verkehrsrechtliche Verstöße sowie Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Waldsassen. Am Samstag kaufte ein tschechischer Staatsangehöriger ein Auto in Deutschland und montierte daran die mitgebrachten, tschechischen Händlerkennzeichen. So wollte er das Fahrzeug in sein Heimatland überführen, was in dieser Form allerdings unzulässig ist.

Ein 17-Jähriger besuchte mit seiner Mutter einen Asiamarkt in Tschechien und deckte sich dort mit verbotenen Silvesterböllern ein. Diese war er nach dem Grenzübertritt allerdings gleich wieder los, da die pyrotechnischen Gegenstände in die Kategorien F3 (Mittelfeuerwerk) und F4 (Großfeuerwerk) eingestuft waren, die sprengstoffrechtlich erlaubnispflichtig sind und üblicherweise nur an professionelle Pyrotechniker ausgegeben werden.

Ein voll besetzter Pkw mit fünf ausländischen Staatsangehörigen, die in Sachsen-Anhalt wohnhaft sind, kam bei Waldsassen zur Einreise. Keiner der Personen hatte seinen zum Grenzübertritt benötigten Pass dabei. Da die fünf Personen zudem aus mehr als zwei Haushalten stammten, wurden alle wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Im Fahrzeug konnte ein Samurai-Schwert aufgefunden werden, das einem Führungsverbot unterliegt. Der 18-jährige Besitzer hat sich auch diesbezüglich zu verantworten.