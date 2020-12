Die Polizei ermittelt 62-jähriger Landwirt stürzt bei Stallarbeiten und stirbt

Am Sonntagnachmittag, 6. Dezember, verstarb ein Landwirt nach einem Sturz während der Arbeit. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden untersucht den Vorfall.

Waidhaus. Am Sonntagnachmittag verrichtete ein 62-jähriger Landwirt Arbeiten in seinem Stall in Waidhaus. Hierbei stürzte er und zog sich dadurch so starke Verletzungen zu, dass der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernahm die Ermittlungen vor Ort und konnte keine Anzeichen für ein Fremdverschulden feststellen.