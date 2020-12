10.000 Euro Schaden Brand in Dachboden in Waldershof – Defekt an Akku-Ladegerät

Foto: 123rf.com Ein Defekt an einem Akku-Ladegerät war offensichtlich die Ursache eines Brandes am Sonntagnachmittag, 6. Dezember, im Kreuzweiherweg in Waldershof. Kurz vor 14 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses ein Feuer in einem Raum am Dachboden. Sie begannen sofort mit eigenen Mitteln den Brand zu löschen und alarmierten zeitgleich die Feuerwehr. Waldershof. Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Waldershof, Marktredwitz, Walbenreuth und Poppenreuth brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten somit Schlimmeres verhindern. Trotz alledem beläuft sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.