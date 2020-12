Anzeige erstattet Jugendliche werden aus einem Auto heraus beleidigt – Autofahrer streitet das Ganze ab

Am Samstagabend, 5. Dezember, um 21.30 Uhr, kam es zu einer Beleidigung in Marktredwitz in der Fikentscherstraße. Zwei Fußgänger, eine 17-jährige Marktredwitzerin und ein 16-jähriger Marktredwitzer, wurden aus einem fahrenden Auto heraus als „Drecksack“ beleidigt und außerdem wurde zu ihnen „Fick Dich“ gerufen.