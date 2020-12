41-Jähriger angezeigt Großeinsatz in Marktredwitz wegen angeblicher Waffen

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Ein 31-jähriger Marktredwitzer meldete sich am Samstagvormittag, 5. Dezember, bei der Marktredwitzer Polizei und teilte mit, dass er in der vergangenen Nacht von seinem Schwager eine WhatsApp-Nachricht bekam, in der er mitteilte, dass er zwei scharfe Waffen zuhause und vor niemandem Angst hätte. Daraufhin wurde ein größerer Einsatz ausgelöst.