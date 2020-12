Hinweise erbeten Verkehrsunfallflucht am Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 5. Dezember, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein Dacia Sandero den Beschleunigungsstreifen der Autobahn A93 bei Wernberg-Köblitz am Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald von der Autobahn A6 kommend in Fahrtrichtung Hochfranken und zog, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen, auf die rechte Fahrspur.